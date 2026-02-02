Yeşilçam’ın usta oyuncusu Necdet Kökeş hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sanat camiasının acı günü...

Yeşilçam'da Battal Gazi serisinde canlandırdığı Zıpzıp karakteriyle tanınan Necdet Kökeş, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Kökeş'ten bugün itibariyle acı haber geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan 82 yaşındaki Kökeş'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAĞLIK SORUNLARI İLE GÜNDEMDEYDİ

Aralık ayından bu yana zorlu bir süreçten geçen Necdet Kökeş, önce kalp krizi geçirmiş, ardından beynine pıhtı atması sonucu hastaneye yatırılmıştı.

Kökeş, ayrıca akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle bir süredir uyutulurken solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) işlemi uygulandığı bildirilmişti.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR

Necdet Kökeş, 1 Ocak 1944 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Sanat hayatına Adana'nın bereketli topraklarından süzülüp gelerek başlayan Kökeş, sinema dünyasına 1970 yapımı "Bütün Aşklar Tatlı Başlar" isimli filmle adım attı.

Kariyeri boyunca 100’den fazla projede yer alan usta isim, özellikle Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldığı Battal Gazi serisindeki "Zıpzıp" karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

2026 yılı itibarıyla 82 yaşında olan sanatçı, hem komedi hem de macera filmlerindeki başarısıyla Yeşilçam'ın vazgeçilmez simalarından biri haline geldi.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

İşte usta oyuncunun filmografisinden öne çıkan yapımlar: