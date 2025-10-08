Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears merdivenlerden düştü!

Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle sahnelerden uzak kalan 43 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, uzun zamandır sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı, bu sefer yeni bir olayla gündeme geldi. Dans ederken bir videosunu paylaşan ünlü sanatçının dizindeki bandaj gözlerden kaçmadı.

"ÇOK KÖTÜ DÜŞTÜM"

Sağlık durumu merak edilen Spears, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı, "Arkadaşımın evinde merdivenlerden düştüm… Çok kötüydü… Ara sıra çıtırdıyor, kırıldı mı emin değilim ama şimdilik yerinde gibi."