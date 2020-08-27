Ebru Gündeş: Nur Yerlitaş'ın son hatırası

Ebru Gündeş, son konserinde vefat eden yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ı andı.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, önceki gece konser verdi. Gündeş, sahneye nisan ayında vefat eden modacı Nur Yerlitaş’ın imzasını taşıyan bir elbiseyle çıktı.

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİ"

“Kıymetli arkadaşım, büyüğüm Nur Yerlitaş’ın benim için diktiği son elbisedir üstümdeki. Son hatırası. Biliyorsunuz çok zor günler geçirdi. Son iki yılında kafasının içinde iki deli tümörle savaş veriyordu. Onu sevgi ve özlemle anmak istiyorum buradan” diyen sanatçı, “Senin Olmaya Geldim”i ünlü modacı anısına seslendirdi.