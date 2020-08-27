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    Ebru Gündeş: Nur Yerlitaş'ın son hatırası

    Ebru Gündeş, son konserinde vefat eden yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ı andı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 10:00
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    Ebru Gündeş: Nur Yerlitaş'ın son hatırası

    Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, önceki gece konser verdi. Gündeş, sahneye nisan ayında vefat eden modacı Nur Yerlitaş’ın imzasını taşıyan bir elbiseyle çıktı.

    "ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİ"

    “Kıymetli arkadaşım, büyüğüm Nur Yerlitaş’ın benim için diktiği son elbisedir üstümdeki. Son hatırası. Biliyorsunuz çok zor günler geçirdi. Son iki yılında kafasının içinde iki deli tümörle savaş veriyordu. Onu sevgi ve özlemle anmak istiyorum buradan” diyen sanatçı, “Senin Olmaya Geldim”i ünlü modacı anısına seslendirdi.

    Ebru Gündeş: Nur Yerlitaş ın son hatırası #1

    Ebru Gündeş: Nur Yerlitaş ın son hatırası #2

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