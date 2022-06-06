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    Ebru Polat'ı kızdıran itiraf

    Ebru Polat, bir takipçisinin "Ormanda grup seks yaptım" itirafına çok sinirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 13:14
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    Ebru Polat'ı kızdıran itiraf

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, şu sıralar sık sık takipçileriyle yaptığı sohbetlerle konuşuluyor.

    Polat, geçtiğimiz gece yine sosyal medyada takipçileriyle soru-cevap yaptı. Ebru Polat, önce gelen sorulara yanıt verdi.

    "Ne azgınsınız"

    Şarkıcı, gelen soruların arasındaki bir itirafı da ifşa etti. Polat'a bir takipçisi, "Ormanda grup seks yaptık." itirafında bulundu. Şarkıcı Ebru Polat ise "İyi b.k yedin, bir de matah bir şey gibi anlatıyorsun ne azgınsınız arkadaş ya!" diyerek tepki gösterdi.

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