Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Sanatçı Ebru Yaşar, Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali’ne katılarak kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verdi.

Yaşar, Kelly Reichardt'ın The Mastermind filminin galasına katıldı.

Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Yaşar, uluslararası basının da ilgi odağı oldu.

78. CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE KIRMIZI HALIDA GÖZ KAMAŞTIRDI

Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Yaşar, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyerek büyük beğeni topladı.

Ünlü sanatçının tercih ettiği sade ama etkileyici kıyafeti, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Cannes'da Türkiye'yi temsil eden isimlerden biri olan Yaşar, sanat ve moda dünyasından birçok isimle bir araya geldi.

YAŞAR'IN GALASINA KATILDIĞI FİLM, DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPTI

"The Mastermind" Kelly Reichardt'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Josh O'Connor, Alana Haim, John Magaro, Hope Davis ve Bill Camp'in yer aldığı bir soygun filmi.

Film, 2025 Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasında dünya prömiyerini yaptı ve Altın Palmiye'ye aday gösterildi.