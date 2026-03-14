Uzun yolda akaryakıttan tasarrufun yolları

Yaklaşan Ramazan Bayramı ve okulların ara tatil olması nedeniyle tatile çıkanlar, kara yollarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları nedeniyle İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üstlerin saldırması ve petrol geçiş noktası Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapatması, petrol fiyatlarını artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı 115 dolara kadar yükselirken Türkiye'nin bundan daha etkilenmesi için eşel-mobil sistemine geçildi. Bu sistemle artışın büyük bölümü devlet tarafından karşılanıyor.

Uzmanlar, tatilde uzun yola çıkacakların akaryakıt kullanımından tasarruf yapması için ise bazı önlemler öneriyor.

ARACIN KULLANIM ŞEKLİ YAKIT TÜKETİMİNİ ETKİLİYOR

Araçlardaki yakıt tüketimi, hem çevresel hem de kullanım etkilere göre değişiyor.

Araç kullanırken alınacak önlemlerle yakıtı daha tasarruflu kullanmak mümkün.

Tabii ayrıca ısı düşmeye başladığında, akaryakıt tüketimi de artmaya başlıyor, ancak bu bilgi sadece kullanıcının plan yaparken işine yarayabilir.

YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

1- Düzenli araç bakımı:

Aracın parçalarının sorunsuz çalışması yakıt verimliliğini artırır (motor, buji, debriyaj, lastik vb.).

2- Kaliteli yakıt kullanımı:

Aracın performansına uygun kaliteli yakıt tercih ederek verimsiz yanmanın önüne geçin.

3- Camları kapatmak:

Sürüş sırasında camları kapalı tutmak aerodinamiği korur ve yakıt tüketimini azaltır.

4- Klima kullanımını sınırlandırmak:

Klima kompresörü motor yükünü artırdığı için kontrollü kullanmaya özen gösterin.

5- Aracın ağırlığına dikkat etmek:

Gereksiz yükleri çıkarmak, daha az güç gerektirdiğinden yakıt tasarrufu sağlar.

6- Dur‑kalk, yüksek hız ve sert frenlemeden kaçınmak:

Akıcı sürüş, ani hız değişimlerini önleyerek yakıt tüketimini azaltır.

7- Lastiklerin durumunu kontrol etmek:

Doğru basınç ve iyi durumda lastikler yuvarlanma direncini düşürerek tasarruf sağlar.

8- Aracı Uzun süre rölantide bekletmemek:

Motor çalışır halde beklemek gereksiz yakıt tüketimine yol açar.

9- Hava durumunun etkisini bilmek:

Soğuk hava gibi dış etkenlerin yakıt tüketimini artırabileceğini unutmayın.



