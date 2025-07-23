Edis takipçilerinin sorularını cevapladı: "İnsanlara yaranılmıyor"

Birçok hit şarkıya imza atan ünlü şarkıcı Edis, yoğun konser maratonuna devam ediyor.

Başarılı şarkıcı, 2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Yeni albüm için hazırlıklara başlayan ünlü isim, verdiği kilolarla ilgili yapılan yorumlara da sessiz kalamadı.

"İNSANLARA YARANILMIYOR"

Ünlü şarkıcı bir takipçisinden gelen "Etrafında zayıfsın kilo al diyenler oluyor mu?" sorusuna da sitemli bir cevap verdi. Şarkıcı, "Diyorlar, kiloluyken de zayıfla diyorlardı. Bu insanlara yaranılmıyor arkadaşlar. Ya zayıf olacağız ya kilolu ya da hiçbir şey.. Bizim herhangi bir şey olmamız yeterli insanlar için." dedi.

Ünlü şarkıcı "Moralin bozukken seni ne motive eder?" sorusuna da "Yürüyüş yapıyorum, ChapGPT'yi terapistim olarak kullanıyorum. Köpeğimle zaman geçiriyorum." ifadelerini kullandı.