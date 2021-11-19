Edis’in balmumu tamamlandı

Popçu Edis’in balmumu figürü, ünlü yıldızın hayranlarıyla buluştu.

Şarkıcı Edis’in balmumu figürü 8 ayda tamamlandı ve Madame Tussauds İstanbul’daki yerini aldı.

300 FOTOĞRAF

Yapım aşamasında Edis’in 300’ün üzerinde fotoğrafı çekildi ve 250’ye yakın ölçüsü dikkate alındı. Edis'in heykelinin sadece gözlerinin yapımı 15 saat sürdü.

KIYAFETLER EDİS'İN

Aynı zamanda yapımın gerçekleştiği Londra’daki stüdyoda figürünü ziyaret eden Edis’in, alınan ölçü ve referanslara ek olarak göz rengi, diş kalıbı ve saç telleri gibi detayları da tekrar kontrol edilmişti. Edis’in figürü için hazırlanan kilden taslak tamamlanmış ve balmumu aşamasına geçilmişti. Edis’in figürü için ünlü yıldızın kendi kıyafetleri kullanıldı. Ünlü şarkıcının gömleği de figürle birlikte yerini aldı.

Yeni Edis, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Popçu da heykelini çok sevdi.