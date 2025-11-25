Elif Buse Doğan'ın aşkı yeniden alevlendi! Çağrı Telkıvıran'a bir şans daha

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden şarkıcı Elif Buse Doğan, Ebru Gündeş’in boşandığı eşi Murat Özdemir ile aşk yaşıyordu. Çift bir süre önce ayrıldı.

AŞK YENİDEN

Elif Buse Doğan’ın adı bu kez müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk dedikodularına karıştı. Haziran ayında da bu aşk iddiası haberlere yansımış ancak şarkıcı “Çağrı ile birlikte çalışıyoruz. Son üç-dört şarkımı kendisiyle yaptık” diyerek yalanlamıştı.

Telkıvıran ile yeniden birlikte olmaya başladığı iddia edilen ünlü şarkıcının aşkı yeniden alevlendi.