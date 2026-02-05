Elvin Levinler, ameliyat sürecini anlattı

Geçtiğimiz yıl 21 Ocak’ta babası Selçuk Levinler’i kaybeden oyuncu Elvin Levinler, aynı yıl geçirdiği kalp ameliyatı sürecini ilk kez anlattı.

Sağlık sorunlarından bahseden Levinler, babasının hastalığıyla eş zamanlı yaşadığı zor günleri, samimi ifadelerle dile getirdi.

Ünlü oyuncu, tam bir yıl önce kalbinden ablasyon ameliyatı geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"TAM BİR YIL OLDU"

"Tam bir sene önce kalbimden bir ameliyat geçirdim. Tam babamın öldüğü gün, tam ameliyat olacağım gün hastaneden apar topar çıktım ve sonra tekrar hastaneye geri döndüm.

"KALBİM ÇOK HIZLI ATIYORDU"

Geçirdiğim ameliyat bir ablasyon ameliyatıydı. Ablasyon, kalpteki ritim bozukluğunu düzeltmek için yapılan bir işlem; yani kalbin yapısıyla değil, elektrik sistemiyle ilgili. Benim zaten eskiden beri devam eden bir ritim bozukluğu problemim vardı. Doktorum daha önceki kontrollerimde koşmamamı ve HIIT gibi, yani yüksek nabız aralıklarında dolaşan antrenmanlar yapmamamı önermişti. Babamın rahatsızlığıyla birlikte son iki senede bu ritim bozukluğu o kadar arttı ki, gün içerisinde kalbimin içinde bir kuş çırpınıyor gibi hissediyordum. Yani bam bam bam bam bam bam atıyordu. Zaten dışarıdan cihazlarla baktığımızda da hiçbir şey yapmıyorken kalbimin çok hızlı attığını görmeye başlamıştık.

"YATAK SALLANIYOR"

Babamın hastalığıyla birlikte çok fazla üzüntü yaşamam ve deşarj olmama yardımcı olduğu için, normalde de çok spor yapmayı seviyorken o dönemde aşırı spor yaptım. Kahve içmeyi bıraktım ama günde birkaç bardak maça içiyordum; içinde çok yüksek kafein olduğunu bildiğim hâlde. Ve tabii ki böyle bir sistemin içerisinde aşırı zayıfladım, aşırı stresliydim, hormonlarım altüst oldu, hiçbir şekilde regl olamıyordum. Kalbim sürekli bam bam bam bam atıyordu. Ama benim için en önemli şey babamla geçirdiğim zaman ve babamın yanımda olmasıydı. Ben zaten iyiyim, sağlıklıyım ve bana bir şey olmaz diye düşünüyordum. Çarpıntım o kadar artmaya başladı ki, gerçekten gece yatarken Bülent, 'Elvin, yatak sallanıyor gibi' diyordu. Öyle olunca 'Bir kontrole gidelim en azından' dedi. Zaten kalbimin geçmişini bilen bir doktordu. Doktor da 'Bunu daha fazla ertelemeyelim' dedi.

"ÇOK ZOR BİR DÖNEMDİ"

Kalpteki o elektrik sistemiyle ilgili olan damarın yakılması işlemi, yani ablasyon… Yüzdeyi doğru anlatamıyor olabilirim; benim anladığım şekliyle anlatıyorum. Normalde holter takılıp takip edilir. Benim durumumda holter takmaya bile gerek yoktu. O esnada çekilen EKG’de bile anlık olarak sürekli görünüyordu. O kadar sık hâle gelmişti. Zamanlama o kadar zor bir ana denk geldi ki… O yüzden benim için zaten çok zor bir dönemdi. Çok şükür ameliyat çok iyi geçti. Sadece her geçirilen operasyondan sonra olduğu gibi bir süre biraz daha dikkat etmem ve kendimi dinlendirmem gerekiyordu.

Bu süreç bana inanılmaz büyük bir ders oldu. O dönemden sonra kendime daha iyi bakmaya, hormonlarımı iyileştirmeye ve kalbimi daha çok dinlemeye karar verdim. Daha önce bunu sizinle hiç paylaşmadım. Her şeyi paylaşmak zorunda hissetmiyorum. Ama bugün içimden geldi ve paylaşmak istedim."