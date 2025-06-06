Elvin Levinler, takipçilerinden gelen çocuk sorusuna sinirlendi

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Kalbinde ameliyat olan Elvin Levinler, son zamanlarda takipçilerine verdiği cevaplarla gündem oluyor.

Elvin Levinler, 2016'da evlendiği eşi Bülent Kocamanoğlu ile çıktığı tatilden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

SORU-CEVAP YAPTI

Levinler, Instagram hesabında yaptığı soru - cevap etkinliği sırasında sıkça karşılaştığı bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

"BU KONULAR HASSAS"

Bir takipçisinin, "Çocuk düşünmüyor musunuz, neşe katabilir?" sorusuna yanıt veren Levinler, şu ifadeleri kullandı;

"Kötü niyetle sormadığınızı biliyorum ama çok şükür, hayatımızda eksikliğini en az duyduğumuz şey neşe. Ayrıca bunlar çok hassas konular. O yüzden aklımıza geldiği gibi sormayalım."

RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Elvin Levinler, bu tarz soruların artık rutin haline geldiğini belirterek, "Yaptığım her soru - cevap etkinliğinin fiks sorusu bu oldu. Bu yüzden şu kutucuğu koymaz oldum." dedi.