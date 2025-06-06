Elvin Levinler, takipçilerinden gelen çocuk sorusuna sinirlendi
Haber Merkezi

Kalbinde ameliyat olan Elvin Levinler, son zamanlarda takipçilerine verdiği cevaplarla gündem oluyor.

Elvin Levinler, 2016'da evlendiği eşi Bülent Kocamanoğlu ile çıktığı tatilden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

SORU-CEVAP YAPTI

Levinler, Instagram hesabında yaptığı soru - cevap etkinliği sırasında sıkça karşılaştığı bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

"BU KONULAR HASSAS"

Bir takipçisinin, "Çocuk düşünmüyor musunuz, neşe katabilir?" sorusuna yanıt veren Levinler, şu ifadeleri kullandı;

"Kötü niyetle sormadığınızı biliyorum ama çok şükür, hayatımızda eksikliğini en az duyduğumuz şey neşe. Ayrıca bunlar çok hassas konular. O yüzden aklımıza geldiği gibi sormayalım."

RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Elvin Levinler, bu tarz soruların artık rutin haline geldiğini belirterek, "Yaptığım her soru - cevap etkinliğinin fiks sorusu bu oldu. Bu yüzden şu kutucuğu koymaz oldum." dedi.

Adile Topçu
Adile Topçu
Editor