Emre Karayel 53 yaşına girdi! Doğum günü pozu bebekli

En son Bahar dizisinde rol alan Emre Karayel ile 2020 yılında evlendiği Gizem Demirci, ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İKİNCİ BEBEK GELDİ

Can adında bir çocukları olan çiftin bir oğlu daha oldu. Gizem Demirci Karayel ile Emre Karayel, bebeklerine İlke Cihan adını verdi.

"DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM"

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Emre Karayel, bugün 53 yaşına bastı. Ünlü isim, doğum gününü minik oğlu İlke Cihan’la kutladı. Karayel, İlke Cihan bebekle pozunu "Doğum günü hediyem" diye paylaştı.

"YAKIŞIKLI BABAMIZ"

Gizem Demirci Karayel de eşi Emre Karayel'in yeni yaşını, doğum sonrası hastanede çekilen fotoğraflarla kutladı.

Gizem Demirci Karayel, paylaşımına "Canım sevgilim, yakışıklı babamız… İyi ki doğdun iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Evimin direği, güzeller güzeli ailemizin canı… Ailemizin yeni üyesi İlke bebişle sağlıklı, mutlu, aşk ve sevgi dolu nice yıllara." ifadelerini not düştü.