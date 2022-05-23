Erkan Petekkaya, telefonunu çalan hırsızı Fransız polisine teslim etti.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, 75. Cannes Film Festivali için gittiği Fransa'da kapkaççı gerilimi yaşadı.

Petekkaya, restoranda bir süre daha oturduktan sonra oteline dönmek için festival alanından taksi durağına doğru yürürken telefonu çaldı. Petekkaya, telefonda konuşurken yürümeye devam etti.

300 metre koştu

O esnada bir kapkaççı, elinden telefonu alarak koşmaya başladı. Petekkaya, yaklaşık 300 metrelik bir kovalamacadan sonra hırsızı yakaladı.

"Yakalayıp polise verdim"

Petekkaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, "İnsanların arasından zigzag yaparak hırsızı kovaladım. Bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. 'Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim' diyerek 50 euro uzatıp telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 euro daha uzatıp 'Al bu paraları benim telefonumu ver' dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup, devriye gezen polislere götürdüm.

Erkan Petekkaya, Cannes'da hırsız yakaladı ViDEO



"Paramı da aldım telefonu da"

Polisler önce telefonun bana ait olmadığını düşündü. Ben de telefonu kapatıp açtım ve foto galerideki fotoğraflarımı gösterdim. Bunun üzerine telefonumu bana verdiler. Daha sonra hırsızın cebinde iki tane 50 euro olduğunu söyleyip onları da istedim. Cebini aradılar ve iki tane 50 euro buldular. Paraları da iade ettiler." dedi.

Hırsızı yakalayıp telefonuna kavuşan Petekkaya, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.