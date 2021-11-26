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    Eser Ali Yıldırım, Paris'te evlendi

    Oyuncu Eser Ali Yıldırım, Paris'te Melis Peker ile hayatını birleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 10:55
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    Eser Ali Yıldırım, Paris'te evlendi

    'İstanbullu Gelin', '46 Yok Olan' ve 'Çiçero' gibi yapımlarda rol alan Ali Eser Yıldırım, hostes olarak çalışan Melis Peker ile nikah masasına oturdu.

    Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde kıyılan nikahta çiftin nikah şahitliğini Serpil Ekin Adeline, Temel Yapıcı ve Sevgi Türker Terlemez yaptı.

    "KISA KESİYORUM"

    Sosyal medya hesabından nikah fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Dünyanın en merhametli, en temiz kalpli, en güzel gülen, en, en, en sabaha kadar yazabilirim. Kısa kesiyorum. Seni seviyorum hayat arkadaşım." açıklamasını yaptı.

    BALAYI DEVAM EDECEK

    Eser Ali Yıldırım ve Melis Peker'in balayı için Paris'ten Meksika'ya geçeceği öğrenildi.

    Eser Ali Yıldırım, Paris te evlendi #1

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