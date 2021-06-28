Eski sevgilisiyle yemek yiyen iş adamını denize atan şüpheli serbest bırakıldı

Miss Turkey eski birincisi Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı'nın yemek yediği sırada Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral ile Şahin'in birlikte yemek yediği Kerem Kamışlı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Aral'ın Kamışlı'yı denize attığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan Yiğit Markus Aral, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"TÜRKİYE'DE TANINAN BİR SURVİVOR YARIŞMACISIYIM"

Emniyet ifadesinde Aral, olaydan 1 hafta önce kız arkadaşı Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile otelde kaldıklarını, gizli bir ilişki yaşadıklarını öne sürerek, bu ilişki nedeniyle de kendisinin Şahin'den ayrıldığını belirtti. Aral ifadesinde "Ben Türkiye'de tanınan bir Survivor yarışmacısıyım. Sık sık magazin basınına çıkarım" dedi.

Aral, Şahin'in tutarsız davranışlarda bulunduğunu öne sürerek Kerem Kamışlı'nın evinden sosyal medya hesabından kendisini kızdıracak şekilde paylaşımlar yaptığını ileri sürdü.

Şahin'in kendisine alay edici nitelikte mesajlar yazdığını iddia eden Aral, "Tanımadığım bir sosyal medya hesabından bana mesaj geldi. 'Şevval Şahin, Kerem Kamışlı'nın teknesi ile şu an bir yere gidiyor' diye mesaj geldi" iddiasında bulundu.

Savcılığa ifade veren Aral, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "Tehdit" ve "Yaralama" suçlarından imza atmak, yurt dışına çıkmamak ve belirlenen yer veya bölgelere gidememek şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı

ÇIKIŞ YASAĞININ REDDİNE KARAR VERİLMESİNE TALEP ETTİ

Yiğit Marcus Aral hakimlikteki sorgusunda, "Benim Türkiye'de evim var. Ben yurt dışında yaşamama rağmen Türkiye'ye gelip giderim. Medya sektöründe çalışırım, bu nedenle yurt dışına çıkıp geliyorum. Çıkış yasağımın reddine karar verilmesini talep ederim" dedi.

Hakimlik, şüpheli Aral'ın üzerine atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle savcılığın talebini kısmen kabul etti.

100 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin reddine karar veren Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Aral'ın müşteki Kerem Kamışlı ve müşteki Şevval Şahin'e ve yaşadıkları ikametgaha 100 metreden fazla yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Hakimlik ayrıca şüpheli hakkında imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek Yiğit Aral'ı serbest bıraktı.