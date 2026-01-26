Wanda Nara'nın dikkat çeken photoshop'u! Telefonun yarısı yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin kızlarının annesi Wanda Nara, Türkiye'den gitse de her paylaşımıyla dikkat çekmeye ve magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde “Mauro ile artık daha iyi anlaşıyoruz” sözlerine Icardi'den “Yalan” yanıtını alan Wanda, talihsizce yaptığı son photoshop'la konuşuldu.

PHOTOSHOP SEVİYOR

Ayna karşısında çektiği fotoğrafa shop yapmak isterken telefonunun yarısını da yok eden Nara, sosyal medyada dile düştü. Ünlü isme yorum yağdı.

Wanda Nara ile Mauro Icardi, büyük bir aşkla 2014 yılında dünyaevine girmiş ancak aldatma nedeniyle 10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.