Eşref Rüya'nın Ceren'i Gökçem Çoban'dan samimi açıklamalar: "Gerçek hayatımda da Gürdal gibi biri vardı"

Ekranların yeni fenomen dizilerinden Eşref Rüya’da müzisyen Ceren karakterine hayat veren Gökçem Çoban, projeyi ve kariyerindeki yerini anlattı.

Hayatında zor bir dönemden geçerken projenin karşısına çıktığını belirten başarılı oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

"EŞREF RÜYA KARŞIMA ÇIKTI"

Çoban, “Kendimi kötü hissettiğim bir dönemdi. O sırada Eşref Rüya karşıma çıktı. Senaryoyu okudum, Ceren karakter analizi geldi. ‘Ceren benmişim, o kadar çok benziyoruz ki’ dedim. Hemen içine dahil oldum gibi bir şey oldu” deyip ekledi: “Bütün kadro o kadar iyi ve o kadar profesyoneller ki. Onlar bir okul ve ben öğrenciyim. Sünger gibiyim. Ne kapabiliyorsam kapıyorum onlardan.”

Beste Sırapınar’ın YouTube programındaki sohbette Gökçem Çoban, gerçek hayatta Gürdal gibi birinin karşısına çıktığını ve ondan kaçtığını da itiraf etti:

"GERÇEK HAYATIMDA DA GÜRDAL VARDI"

“Böyle yıllarca süren, göremese de ondan vazgeçmeyen Eşref gibi erkekler var. Öyle aşıklar hala bir yerlerdeler. İnanıyorum.”

Çoban, yeni sezonda Ceren ile Gürdal arasında bir yakınlaşma olup olmayacağı sorusuna ise gizemli bir yanıt verdi: “Ceren’in ona kapılabilmesi için ikisinin de değişmesi lazım. Değişim de sancılıdır. O yüzden bakacağız, göreceğiz.”