Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, yeni pozlar yayınladı! Takipçileri beğenmeden geçmedi

Her gönderisi beğeni toplayan ünlü isim Demet Özdemir, son pozlarıyla dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 12:05
  • Demet Özdemir, son pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
  • Özdemir'in paylaşımları, binlerce beğeni ve olumlu yorum aldı.
  • Ünlü oyuncu, "Eşref Rüya" dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL kazanıyor.

Reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

YİNE BEĞENİLDİ

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

"ÇOK GÜZELSİN"

Özdemir'e sosyal medyada; 'Yine harika', 'Çok güzelsin', 'Duru güzellik denilince de sen, 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Özdemir, 'Eşref Rüya' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL alıyor.

