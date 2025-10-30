Fahriye Evcen'in yeni reklam kazancı! Bir markadan 28 milyon TL aldı Dizi, film ve markalardan kazandıkları ücretlerle sık sık gündem olan ünlü çiftten Fahriye Evcen, dünyaca ünlü bir markayla yeni bir reklam anlaşması yaptı. Evcen, 28 milyon TL'ye teklifi kabul etti.