Fahriye Evcen'in yeni reklam kazancı! Bir markadan 28 milyon TL aldı

- Fahriye Evcen, dünyaca ünlü bir markayla yeni bir reklam anlaşması yaparak 28 milyon TL kazandı.
- Evcen, İsviçre’nin lüks saat ve mücevher markasının davetlisi olarak Abu Dabi’de etkinliğe katıldı.
- Evcen ve eşi Burak Özçivit, en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor.
Türkiye'nin dünyaca ünlü oyuncularından Burak Özçivit ile evli olan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, markaları peşinden koşturmaya devam ediyor.
MÜCEVHER VE SAAT TANITACAK
Evcen, İsviçre’nin lüks saat ve mücevher markasının davetlisi olarak Abu Dabi’ye gitti.
28 MİLYON TL
Evcen, etkinlikte farklı ülkelerden gelen seçkin davetlilerle bir araya geldi.
Güzel oyuncu, yüzü olduğu markanın reklamından 28 milyon TL kazandı. Ünlü isim, eşi Burak Özçivit'le en çok kazanan oyuncular arasında.