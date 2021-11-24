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    Faik Öztürk pilates yaptı

    Faik Öztürk'ün pilates topuyla imtihanı ekran başındakileri güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 13:14
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    Faik Öztürk pilates yaptı

    Flash TV’de yayınlanan Haberin Kralı programını sunan Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, canlı yayında pilates topuyla spor yapmak isteyince ortaya ilginç anlar çıktı.

    FAİK ÖZTÜRK PİLATES YAPIYOR

    Kilo vermek için spora başlamaya karar veren Faik Öztürk, canlı yayında pilates yaptı. Spor hocası eşliğinde pilates topuyla esneme hareketleri yapmaya çalışınca ortaya ilginç anlar çıktı.

    Canlı yayında adeta pilates topuyla savaşan Öztürk, ekran başındakileri kahkahaya boğdu.

    Faik Öztürk pilates yaptı ViDEO

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    Faik Öztürk pilates yaptı #5

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