Fanatik Galatasaraylı Kenan Doğulu konuştu: Artık maçlara gidemiyorum

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Doğulu, hiçbir maçını kaçırmadığı Galatasaray'ı karşılaşmalarda neden yalnız bıraktığını açıkladı.

Fanatik bir taraftar olan Kenan Doğulu, ıslık sesinden dolayı Galatasaray maçlarına gitmediğini söyledi:

"PROTESTO ISLIĞI BENİ BİTİRDİ"

“Her maça giderdim. Ben Antep maçına falan... Deplasmanlara giderdim.

Bu son zamanlardaki bu protesto ıslığı var ya, o benim kulağımı bir keresinde çok ciddi zedeledi. Ondan sonra tıpalarla falan gitmeye başladım.

"İNSAN SAĞLIĞI İÇİN İYİ DEĞİL"

İnşaat şeyleriyle gitmeye başladım. Sonra da gitmemeye başladım. Yani o çok enteresan ve insan sağlığı için çok iyi olmayan bir şey bence.”