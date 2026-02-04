Fatih Ürek'in ani ölümü harekete geçirdi! Cenk Eren vasiyetini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, kalp krizi nedeniyle 30 Ekim'de hayatını kaybetti.

Fatih Ürek'in vefat etmesi sevenlerini yıktı. Sanatçının hastaneye kaldırılmasının ardından harekete geçtiğini belirten Cenk Eren, vasiyetini hazırlattı.

KARAR VERDİ

"Fatih Ürek’in vefatının ardından ben de vasiyet hazırlamaya karar verdim" diyen Cenk Eren, Gel Konuşalım yayınında açıklamalarda bulundu.

"BENİM TEK DERDİM"

Konu hakkında konuşan Cenk Eren, "Avukatım bir taslak hazırladı. Hazırlamakta fayda var. Fatih hastaneye kaldırıldığında avukatımla konuştum o da taslak hazırladı. Benim bütün derdim çocuklar, yaşlılar ve sokak hayvanları. Büyük olasılıkla bu 3 yere bir şey yapılabilir.

Ajda (Pekkan) ile de çok konuşuyoruz bu sokak hayvanlarını... Bakım evi olabilir, sokak hayvanları için klinik olabilir. Kalanları da ailem var, yeğenlerim var." ifadelerini kullandı.