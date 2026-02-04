İrem Derici ve Melih Kunukçu nişanlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllardır aşkı arayan ünlü şarkıcı İrem Derici, mutluluğu buldu. İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu Melih Kunukçu'yla nişanlandı.

MURADINA ERDİ

Ünlü çift, aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir törenle nişanı yaptı. Ünlü çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

İrem Derici ve Kunukçu'nun nişanından kareler de sosyal medyada gündem oldu.

"LÜTFEN GÖZALTINA ALMAYIN"

Daha önce nişanlanacağı 8 Ekim'de emniyete davet edilen ve bu talihsiz tesadüfü "Yine evlenemiyorum" diye yorumlayan Derici geçtiğimiz günlerde yeni tarih vermiş ve "3 Şubat'ta nişanım var, lütfen göz altına almayın" diyerek emniyet güçlerine çağrıda bulunmuştu.

Bir süredir Kunukçu ile aşk yaşayan 38 yaşındaki Derici, haklarında çıkan 12 yaş farkını umursamadığını açıkça dile getirmişti.