Fatih Ürek'in durumuna ilişkin hastaneden açıklama: Kritik seyrediyor

- Fatih Ürek, kalbi durduktan sonra hastaneye kaldırıldı.
- Tedavisi yoğun bakımda devam eden Ürek'in durumu kritik.
- Hastane, Ürek'in yakın takip altında olduğunu belirtti.
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber...
Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da evindeyken rahatsızlanan Fatih Ürek'in kalbi durdu.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılan Üreki, hastaneye kaldırıldı.
Ünlü şarkıcının tedavisi sürerken hastaneden son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
"DURUMU KRİTİK SEYRETMEKTEDİR"
Ürek'in sağlık durumuna ilişkin Liv Hospital Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir." Denildi.