Fatih Ürek'ten üzen haber

Yaklaşık iki aydır yoğun bakımda tedavisi süren şarkıcı Fatih Ürek'ten üzen haber geldi. Ürek'in bitkisel hayata girdiği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 10:41
  • Şarkıcı Fatih Ürek'in iki aydır yoğun bakımda olduğu ve bitkisel hayata girdiği bildirildi.
  • Ürek'in zaman zaman gözlerini açabildiği ancak sağlık durumunun iyiye gitmediği belirtildi.
  • Menajeri Mert Siliv, Ürek'in durumunun stabil olduğunu açıklamıştı.

Fatih Ürek, yaşam savaşı veriyor. 

İstanbul'daki evinde fenalaşan ve kalbi duran Fatih Ürek, ekiplerin hızlı müdahalesi ile hayata döndürüldü. 

20 DAKİKA KALBİ DURDU

Kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu belirtilen ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili sevenleri, umutla güzel haber bekliyor.

Ancak aylardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ürek'in durumunun iyiye gitmediği öğrenildi. 

BİTKİSEL HAYATA GİRDİ

Ürek'in "bir çeşit bitkisel hayat"ta olduğu belirtildi.

Ürek’in zaman zaman kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı, ancak uzun süredir yatak pozisyonunda kalması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaralar oluştuğu, bu durumun da sağlık tablosunu ağırlaştırdığı paylaşıldı. 

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sanatçının durumunun stabil olduğunu belirtmişti. 

