Euro
10.0908
-0.09%
Dolar
8.5532
-0.06%
Altın
495.43
-0.21%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
275.021
3.09%
EXEN Coin
24.95
2.25%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Fatma Girik'in sağlık durumu hakkında açıklama

    Göğüs rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in, sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Girik'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatma Girik'in sağlık durumu hakkında açıklama

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan usta oyuncu Fatma Girik, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

    Aniden fenalaşan ve Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan 79 yaşındaki sanatçı, tedavi altına alındı.

    Girik'in son durumu hakkında, menajeri Bircan Silan açıklama yaptı.

    "DURUMU GAYET İYİ"

    Bircan Silan, "Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede.

    Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi." ifadelerini kullandı.

    Fatma Girik in sağlık durumu hakkında açıklama #1

    ANNESİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

    Fatma Girik’in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav ise birkaç gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Dukav'ın yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

    Fatma Girik in sağlık durumu hakkında açıklama #2

    Fatma Girik in sağlık durumu hakkında açıklama #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir