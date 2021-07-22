Göğüs rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in, sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Girik'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan usta oyuncu Fatma Girik, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Aniden fenalaşan ve Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan 79 yaşındaki sanatçı, tedavi altına alındı.

Girik'in son durumu hakkında, menajeri Bircan Silan açıklama yaptı.

"DURUMU GAYET İYİ"

Bircan Silan, "Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede.

Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi." ifadelerini kullandı.

ANNESİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Fatma Girik’in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav ise birkaç gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dukav'ın yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.