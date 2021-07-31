Fedon: Gece 00.00'dan sonraki hayat makul değil

Şarkıcı Fedon, saat 00:00'da başlayan müzik yasağına destek verdi.

Şarkıcı Fedon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı müzik kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Fedon, gece 00.00'da başlayan kısıtlanmanın faydalı olduğunu savundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İYİ YAPTI"

Kararın makul ve iyi bir karar olduğunu belirten Fedon, "Egoistçe konuşursam doğru değil ama doğru açıdan bakarsam çok makul ve iyi bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı iyi yaptı. Gece 24.00’ten sonra yaşam tarzı kötüye gider. Tehlikeler ikiye üçe katlanır." ifadelerini kullandı.

"GECE HAYATI ÇOK MAKUL DEĞİL"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Fedon, "Ama gece hayatı asıl 24.00’ten sonra başlamaz mı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"24.00’ten sonraki hayat çok makul değil.

"ALKOL, KAZALAR, KAVGALAR..."

O saatten sonra alkol, kazalar, kavgalar artıyor. Sabah işe gidecek adam uyanamıyor. Eski kafalı ya da yobaz bir adam değilim ama şimdilik durun. Otur kardeşim, kulaklığını tak, dinle müziğini. İlle eller havaya yapıp da alkolün getirdiği bazı rahatlıklara ne gerek var?

"SAHNEDE BEŞ SAAT KALSAN DA SENİ DİNLENMEZLER"

Fedon, Cimin'in "Müzik kısıtlaması kararını olumlu bulduğunuzu söylüyorsunuz ama yıllarca gece geç saatlere kadar sahne aldınız?" sözü üzerine ise şunları söyledi:

"23.00’te sahneye çıkıp gece 04.00’te inerdim. Beş saat sahnedeydim. Rahmetli dostum Ferdi Özbeğen, “Evladım bir buçuk saat sahnede kaldıktan sonra izleyici artık uçar, sen sahnede beş saat kalsan da seni dinlemez” derdi."





"16 AY SAHNESİZLİKTEN YIKILACAKSAM YAZIKLAR OLSUN BANA"

Kısıtlamaların artırıldığı dönemlerde konserlere ara vermek zorunda kalan Fedon, yaklaşık 2 yıldır sahne alamamasına da değindi.

Fedon, "Neredeyse iki yıldır sahneye çıkamadınız. O süreçte ne hissettiniz? Pandemide çok ağlayıp sızladılar. Ağlamanın anlamı yok! Ben 40 yıllık müzisyenim. 16 ay sahneye çıkmadım diye yıkılacaksam yazıklar olsun bana! Normal bir yaşantıda, normal bir ekonomik durumda ve aile ortamında olan bir insan 16 ay çalışmadığı zaman, “Yandım anam!” diye ağlarsa ben o adamı kınarım. Assolistler ve solistler iyi para alabilir ama sahne arkası emekçileri öyle değil! Ben gecede 100 lira alıyorsam, benim yanımda çalışan yoldaşım, arkadaşım 10 lira alıyor. Onlar için bir yıkım oldu ve ben elimden geldiğince ekibimi korudum. Ancak bir gecede benim aldığım paranın dört katını alan insanlar, “Ah geçinemiyoruz vah yandık!” diyorlar ya işte bu ayıptır. Allah’tan korksunlar!" dedi.

"İNTİHAR KORKAK İŞİ"

Fedon, "Siz ekibinizi korudunuz ama bu süreçte intihar eden müzisyen sayısı hayli fazlaydı…" sorusunu da şu sözlerle yanıtladı:

"Ben intihar olaylarına karşıyım. Kardeşim sen 16 ay çalışmadığın için mi canına kıyıyorsun?

"MÜZİSYENLER KUMAR OYNAYACAĞINA PARA BİRİKTİRSEYDİ"



Benim yanımda üç-dört sene çalışmış, evini arabasını almış müzisyenler var ama sen kazandığınla kumar oynarsan, işten sonra içkiye dalarsan ve günlük yaşarsan tabii ki ağlayacaksın. Bazı müzisyenler kumar oynayacağına para biriktirseydi. İntihar korkakların işidir.

"TOSTÇU, BAKKAL, BÜFECİ NEDEN İNTİHAR ETMEDİ"

Tostçu, büfeci, bakkal niye intihar etmedi? “İyi oldu” demeyeceğim, çok ayıp olur ama biz; şeker ve benzin kuyrukları, savaşlar, darbeler, terör olayları, ihtilaller gördük. Eee yeni nesil de biraz kendine gelsin yani…"