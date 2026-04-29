Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal yine evleniyor: Kafam kadar pırlanta almış

Bir dönem izdivaç programlarına damga vuran ve geniş bir hayran kitlesi edinen Hanife Gürdal, artık sosyal medya fenomeni olarak yaşamını sürdürüyor.

Kemal Ayvaz ile yaşadığı inişli çıkışlı evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran Gürdal, boşanmanın ardından asla aşka küsmedi

Hayatının aşkını aramaya devam eden Gürdal, bir süredir birlikte olduğu Okan Kurt ile evlilik kararı aldı.

Özel hayatıyla gündemde kalan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Gürdal, bir süredir birlikte olduğu Kurt'tan evlilik teklifi aldı.

"KAFAM KADAR"

Sosyal medya hesabından evlilik teklifi videosunu yayınlayan fenomen, "Enişteniz evi, arabayı ipotek ettirip kafam kadar pırlanta yüzük aldığı hayatı kendisine zehir etmeden 5 dakika önce. Çadır aramaya başla çünkü seninle çadırda da yaşarım." dedi.

Daha sonra yüzüğünü göstererek poz veren Hanife Gürdal, "Ben evleniyorum haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.