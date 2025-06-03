Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 3. kez anne oldu! Bebeğinin ismini açıkladı

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Hamilelik sürecinde aile üyeleriyle sık sık sorunlar yaşayan Tuğçe Tayfur, bugün bir kez daha annelik heyecanı yaşadı.

Sosyal medya hesabından anne olduğunun müjdesini veren Tayfur, kızına verdikleri ismi de açıkladı.

Ameliyathanede bir fotoğraf yayınlayan Tuğçe Tayfur, şu notu düştü:

"AH NECLA HİRA"

"Ah 'Necla Hira' prensesim. Gece 03.30 gibi gelen sancımın doğum sancısı olduğunu düşündük ama sevgili hocamız bebeğimiz plasentadan ayrılma riski olduğunu fark etti ve hemen doğuma aldı bizi. Tüm ekibine ve kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hiracığımızın kan değeri maalesef biraz düşük, yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak. En kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin."

İkinci eşi Taner Şafak ile evliliğinden bir erkek bebek çocuğu olan Tuğçe Tayfur, 2019 yılında boşanmıştı. 2023 yılında Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur, 18 Haziran'da kızını dünyaya getirmişti. Çiftin artık 2 kızı var.