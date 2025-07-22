Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay gönderme geldi: 'Pitongiller tatilde'

Geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden arabesk müziğinin usta sanatçı Ferdi Tayfur'un dargın olduğu kızı Tuğçe Tayfur, gönderme yapmadan duramıyor.

Baba tarafıyla miras yüzünden mahkemelik olan Tuğçe Tayfur, son paylaşımında davalık olduğu akrabalarına ağır bir gönderme yaptı.

"YUH"

Vasiyet ve miras konusunda anlaşmazlık yaşayan Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Nasıl bir yüzsüzlük, arsızlık bu ya. Vallahi insan bu kadar lince utanır, şapkasını önüne koyar. Utanmadan bir de hala gidip sülalece keyif sürüyorlar malum yerde. Artık Nirvana yapmışlar, Amerika'daki akrabalarına kadar toplamışlar oraya yuhhh. Yiye yiye bitiremediler. Pitongiller tatilde."