Feyza Aktan'dan kullanım bedeli isteniyor

Trafik sigortası bittiği için bağlanan aracını geri alamayan Feyza Aktan'ın araçla ilgili eski kayınbiraderiyle de davalık olduğu ortaya çıktı.

Özcan Deniz’le mayıs başında olaylı bir şekilde boşanan Fezya Aktan, sıkıntılı günler yaşıyor.

Geçen hafta, Feyza Aktan’ın kullandığı araç, sigortası bittiği için trafik ekipleri tarafından durdurulmuş, sonra da otaparka çekilmişti.

ESKİ KAYINBİLADERLE DE DAVALI

Neye uğradığını şaşıran Aktan, eski kayınbiraderi Ercan Deniz tarafından 3 ay önce mahkemeye verildi. Aktan, iki yıldır kullandığı aracın yıpranma, yol-köprü geçişleri ve olası hasarlarının ödenmesi talebiyle karşı karşıya kaldı.

ARABA ANLAŞMADA VARDI

Özcan Deniz şimdilik bu konuyla ilgili sessizliğini koruyorken, Feyza Aktan da el konulan araçla ilgili hala mahkeme sürecini bekliyor. Aktan, daha öncesinde oğlu Kuzey’in ihtiyaçlarını karşılamak için Özcan Deniz’le bir sözleşme imzalamış ve bu sayede araba kendisinde verilmişti.