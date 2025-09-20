Feyza Altun'dan Dilan Polat tepkisi: Bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler

Hayatlarının her anlarını sosyal medya hesapları üzerinden milyonlarla paylaşan Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla cezaevine gönderilmişti.

Haklarında 40 yıla kadar hapis istenen çift 9,5 ay boyunca süren tutukluluk hallerinin ardından ara kararla tahliye edilmişti.

DİLAN VE FEYZA'NIN O HALLERİNE TEPKİ YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde Avukat Feyza Altun ile bir araya gelen Dilan Polat sosyal medya üzerinden canlı yayın açtı.

Altun'un, Polat'ın birçok meselesini kamuoyuna taşıyan ve sert eleştirilerde bulunan isimlerden biri olması nedeniyle ikilinin canlı yayınına tepki yağdı.

İkilinin samimi halleri ve sosyal medyada 'tuhaf' olarak nitelendirilen tavırları, birçok olumsuz yorumu da beraberinde getirdi.

"EVİNİN ADRESİNİ BİLE BİLMİYORUM"

Gelen sert eleştirilerin ardından Feyza Altun, Sözcü TV'ye konuştu.

Dilan Polat ile çok konuşulan görüntüleri hakkında yöneltilen soruları cevaplayan Altun, şu açıklamarda bulundu:

Kimseden para almadım. Fikirlerim de değişmedi. Dilan Polat'ı iki kere canlı gördüm. İlk görüşmemizdeki sarılmamızda çok ağlıyordu. Ağlayan bir insanı itemezsiniz.



Bu ikinci görüşmemdi. Çok kötü hissettiğini söyleyerek çağırdı. Gitmek istemedim ısrar etti. Evinin adresini bile bilmiyordum.

"SİZİN PARANIZ HELAL DEĞİL"

'Eğer videoya çekmeyeceksen sağlığını merak ettiğim için gelirim' dedim. 'Sen nefret objesi olmuş bir insansın bu kadar cahil olmamalısın.



Senin kocan vergi kaçırıyor, kara paradan yargılanıyorsunuz, bu memleket sana asla sempati duymayacak. Sizin paranız helal değil' dedim.

"ÜZERİMDEN KENDİSİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Dilan bence kötü bir kız değil. O hasta bence. Tedavi olması gerekiyor. Ona karşı iyi duygularımı suistimal etti. Benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyorum. Beni bu duruma soktuğu için çok kızgınım.

"BİR DAHA GÖRÜŞÜRSEM YÜZÜME TÜKÜRSÜNLER"