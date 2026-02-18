Fırat Tanış aşkını haykırdı! Sevgiliyle poz geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başarılı oyuncu Fırat Tanış, özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim son paylaşımında sevgilisine aşkını haykırdı.

YÖNETMENLE BİRLİKTE

Sayısız projede yer alan ve özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden Fırat Tanış, 2022 yılında 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti.

Tanış boşanmanın ardından gönlünü ünlü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırmıştı. İkili aşka geldi.

ŞİİRLİ PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir karesini yayınlayan Fırat Tanış, William Shakespeare'e ait olan '116. Sone' şiirini ekledi.

Tanış'ın paylaşımına eklediği şiir ise şu şekilde:

"Mutlu birleşmesine hiçbir engel yok bence

Gerçekten sevenlerin. Sevgi demem sevgiye

Bir döneklik yaparsa bir değişme görünce,

Başka yola saparsa sevgili saptı diye:

Hayır, sevgi besbelli sağlam bir nirengidir,

Boraları gözler de sallanmaz, göğüs gerer,

Gemilere yön veren yıldızların dengidir,

Değeri bilinmeden başı tâtâ göğe erer.

Zamanın soytarısı değildir sevgi asla,

Gül yüzlüler göçse de orağına düşerek

O değişmez kısacık günlerle haftalarla,

Direnir ve katlanır mahşerin ucuna dek.

Yanılıyorsam bunda ve çıkarsa yanlışım,

Ne hiç kimse sevmiştir, ne ben şiir yazmışım."