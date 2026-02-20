18 yaşına girdi! Mina Demirtaş doğum gününü kutladı

Ekranların genç yeteneklerinden Mina Demirtaş, Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor.

Sosyal medyada aktif olan ünlü isim, son olarak doğum günü paylaşımlarıyla dikkat çekti.

18. YAŞ KUTLAMASI

Kariyerine genç yaşta başlamış olan Mina Demirtaş, geçtiğimiz gün yeni yaşına girdi. Ünlü isim, 18. yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Demirtaş, 18. yaş gününden kareleri sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

Demirtaş uzun süredir merak edilen yaşını geçtiğimiz senelerde “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programında açıklayarak, “16 yaşındayım, Şubat ayında 17 olacağım.” demişti.