Fotoğraf Londra'dan! Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah'ı hayranları yakaladı

Üç çocuğunun annesi Melis Ülken’le 13 yıllık evliliğini geçen ocak ayında noktalayan Gökhan Özoğuz, boşanmanın ardından Londra’ya gitmiş, orada Farah Zeynep Abdullah’la görüşmeye başladığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz ay bir AVM'de konser veren Athena grubunu izlemeye gelenler arasında Farah Zeynep Abdullah da vardı. Konser başlayana kadar kuliste Özoğuz’la birlikte olan oyuncunun, daha sonra locaya geçtiği sosyal medyada paylaşılmıştı.

LONDRA FOTOĞRAFI

Farah Zeynep Abdullah'ın, gece sonunda ise görüntü vermemek için AVM’nin mal kabul kapısından çıkış yaptığı söylenmişti. İkili bu defa hayranları tarafından Londra'da görüntülendi. İkilinin birlikte olduğu iddiaları yeniden gündem oldu.