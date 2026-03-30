Şarkıcı İbrahim Erkal'ın minik kızı 9 yaşına bastı

Fantezi müziğin buğulu sesi İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşerek fenalaşıp, başını zemine çarpması sonucu geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Bir kez daha baba olan Erkal'ın 12 günlük kızını bırakıp gitmesi, en hüzünlü hikayesi olmuştu.12 günlükken veda etmek zorunda kaldığı kızı Elif, 9 yaşına girdi.

Kızının doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Filiz Erkal, beğeni yağmuruna tutuldu. Erkal, videonun altına ise yürekleri dağlayan şu notu düştü:

"BANA YENİDEN GÜÇ OLDUN"

"Canım kızım… 9 yıl önce kalbime bir mucize gibi dokundun. Sen benim hem en büyük sevincim hem de içimde taşıdığım en derin duygusun. Hayat bizi bazı yerlerden eksik bıraktı… Ama sen o eksikliğin içinde bana yeniden nefes, yeniden güç oldun.

Sen babandan bana kalan en güzel emanetimsin; gözlerinde onun izi, gülüşünde onun sevgisi var. Ve sen ablanla, ağabeyinle birlikte kalbimin en kıymetli üç parçasından birisin. İyi ki doğdun benim güzel kızım… Seni hem kalbimle hem ruhumla çok seviyorum."

Filiz Erkal'ın duygusal paylaşımı, kısa sürede magazin manşetlerinde yer aldı...