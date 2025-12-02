Furkan Andıç Katar'a gitti! Ünlü oyuncudan Formula 1 paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Her Yerde Sen” setinde tanışıp gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlayan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat magazin dünyasının dikkat çeken ünlü çiftlerinden.

İlişkilerini gözlerden uzak aşk yaşamayı tercih eden ünlü çift, hem aşk hayatıyla hem de paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'ı aktif kullanan Furkan Andıç, bu kez Formula 1'i izlemek için Katar'a gitti.

"HAFTAYA KALDI ŞAMPİYONLUK"

Şampiyonun ve sezonun biteceği yarış öncesi Katar'da olan yakışıklı oyuncu burada paylaşım yapmayı ihmal etmedi. 35 yaşındaki oyuncu paylaşımına, "Haftaya kaldı şampiyonluk" notunu düştü.