Futbolcu Samet Akaydin, oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a evlilik teklifi etti

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Ünlü oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydin'in ilişkileri geçtiğimiz haftalarda belgelenmişti.

Özel hayatlarını gizli yaşamayı tercih eden çiftlerden olan Çağlar ve Samet Akaydin ikilisi, ilk mutluluk pozlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı.

EVLENİYORLAR

Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydin, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a evlilik teklifi etti.

Samet Akaydın, mutluluk pozlarını paylaştığı sevgilisi Hazal Çağlar'a evlenme teklifinde bulundu.

'EVET' DEDİ

Ünlü oyuncu, romantik anları Instagram'dan "Evet dedim!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çifte, bu güzel haber sonrası 'mutluluklar' yorumları yağdı.