Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, aşka geldi! Eşi Wanda Nara için yaptığı paylaşıma yorum yağdı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak duygu dolu mesaj yazdı.

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Süper Lig’in gol kralı Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, aşka geldi. Ünlü futbolcu, aşkta da romantik bir prens.

Mauro Icardi, kızları ve eşi Wanda Nara ile evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutlamak için İtalya'nın Roma şehrine gitti.

Icardi, eşi Wanda Nara ile romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak duygu dolu mesajına da şu notu düştü:

"Şükrediyorum"

"Sınır tanımayan bir şefkatin ve bana her gün ilham veren bir gücün var. Her gün yanımda olduğun için şükrediyorum.

Zor zamanlardaki koşulsuz desteğin, bulaşıcı sevgin hayatımı güzel bir yolculuğa dönüştürüyor.

"En iyi arkadaşımsın"

Ortağım, sırdaşım, en iyi arkadaşımsın. Sende, zamanı ve kelimeleri aşan bir aşkı buldum."