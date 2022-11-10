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    Gelin adayı Hanife Gürdal'ın hayat kadını isyanı

    Bir dönem katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, bir hayat kadının eşine mesaj yolladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 09:50
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    Gelin adayı Hanife Gürdal'ın hayat kadını isyanı

    Katıldığı evlendirme programıyla ünlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, son paylaşımında ağzını bozdu. Kemal Ayvaz ile bir dargın bir barışık evliliğini sürdüren Hanife, eşine gelen mesajı görünce çileden çıktı.

    "Kocama mesaj atıyor"

    Instagram'dan paylaşım yapan Hanife, "Bir hayat kadını kocama mesaj atıyor. Ben de kocama mesaj atıldığı için sinirlenip, kendisine mesaj atıyorum. 'O kadar söyledim, bana yazmayacaktı' diyor. Hayat kadını olduğun için, beni kendine muhatap etmeye çalıştın. Ben onu da çok net anlıyorum. Kemal'e şey yazıyor, 'Müsait misin? Bir sesini duyayım.' ben bunları görünce bunlar için mesaj attım.

    Gelin adayı Hanife Gürdal ın hayat kadını isyanı #1

    "Yuva bozmaya çalışıyorlar"

    Kemal de diyor ki, geçenlerde ameliyat olmuş, geçmiş olsun demiş. Kadın da bana 'senin kocan bana yazıyor' diyor. Sen yuva bozmaya çalışıyorsun. Ben kimsenin kocasına bakmadıysam, kimse de benim kocama bakamaz. Benim kocama merhaba dahi diyemezsiniz. Bunu Kemal'in takipleştiği herkese söylüyorum. Ben yapmıyorsam, benim kocama da yapmayacaksınız." diyerek tepkisini gösterdi.

    Gelin adayı Hanife Gürdal'ın hayat kadını isyanı VİDEO

    Gelin adayı Hanife Gürdal ın hayat kadını isyanı #2

    Gelin adayı Hanife Gürdal ın hayat kadını isyanı #3


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