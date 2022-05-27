Petrol
113.86
-0.27%
Euro
17.5457
-0.08%
Dolar
16.3959
0.29%
Altın
979.55
0.71%
Borsa
2463
0.00%
Bitcoin
478.934
-0.69%
BTXN Coin
12.75
2.16%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 27 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • 27.05.2022 - 13:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 27 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 27 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan gelin adayı belli olduğuna haberimizde yer verecğiz.


    İlginizi Çekebilir

    Bağcılar'da eşinin ameliyatı için satacağı bisikleti çaldırdı
    3. Sayfa

    Bağcılar'da eşinin ameliyatı için satacağı bisikleti çaldırdı

    Uşak'ta iplik fabrikasında yangın
    3. Sayfa

    Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir