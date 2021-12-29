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    Gigi Hadid ile Zayn Malik barıştı

    olaylı bir şekilde ayrılan Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 08:29
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    Gigi Hadid ile Zayn Malik barıştı

    dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik, 6 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ekim ayında noktalamıştı. Malik'in, sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası aldığı basına yansımıştı.

    KIZLARI İÇİN

    Ancak ikili cephesinden şaşırtan bir haber geldi. Malik ve Hadid, bir yaşındaki kızları Khai ile birlikte New Jersey'de görüldü.

    Çiftin yeniden birlikte görünmesi; kızları için yeniden bir araya gelmiş olabileceği yorumlarına neden oldu.

    Gigi Hadid, Zayn Malik'in gerçekten üzgün olduğuna inansa da annesi Yolanda Hadid'in en büyük korkusunun kızının Malik'e geri dönmesi olduğu iddia edilmişti.

    Gigi Hadid ile Zayn Malik barıştı #1

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