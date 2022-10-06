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    Gökhan Çıra ifşa oldu

    Yine fenomen olan Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra'nın mesajları ifşa oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 12:10
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    Gökhan Çıra ifşa oldu

    Selin Ciğerci ile 2 kere evlenip boşanan Gökhan Çıra, sosyal medyada fırtına gibi esmeye devam ediyor.

    Sürekli birlikte olduğu kadınları aldattığı haberleriyle gündeme gelen Çıra, bir mesaj skandalına daha karıştı.

    Çıra, Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşarken başka bir kadına mesaj attı. Mesaj attığı kadın, Gökhan Çıra'nın mesajlarını ifşa etti.

    Gökhan Çıra ifşa oldu #1

    "Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun"

    Genç kadın, kendisini evine davet eden Çıra'ya "Senin sevgilin yok mu?" diye soruyor. Çok rahat olan Çıra, "Var Buse, dövseydin." diye cevap veriyor.

    Gökhan Çıra ifşa oldu #2

    Genç kadın, mesajları yayınlayarak "Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun. Selin'i aldatmadığın kimse kalmadı, kızcağız sonunda boşandı dayanamadı." dedi.

    Gökhan Çıra ifşa oldu #3

    Gökhan Çıra ifşa oldu #4

    Gökhan Çıra ifşa oldu #5

    Gökhan Çıra ifşa oldu #6

    Gökhan Çıra ifşa oldu #7


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