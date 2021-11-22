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    Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ortaklığı da bitti

    Eski futbolcu Gökhan Çıra son paylaşımıyla dikkat çekti. Çıra, Selin Ciğerci ile aralarındaki tüm bağları kopardığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 10:03
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    Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ortaklığı da bitti

    Cinsiyet değiştirdikten sonra aradığı aşkı Gökhan Çıra'da bulan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, evliliği iki yıl sürdü.

    15 DAKİKADA BİTTİ

    Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirdi. Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci, boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortalıkları son buldu.

    "BİTMİŞTİR"

    Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Çıra, bir açıklama yayınlayarak eski eşiyle aralarındaki tüm bağları kopardığını duyurdu. Çıra, paylaşımında "Selin Ciğerci ile olan iş ortaklığım ve arkadaşlık ilişkim bugün itibari ile tamamen bitmiştir. Kendisine yeni hayatında başarılar, sağlık ve huzur dilerim." dedi.

    İkilinin boşandıkları dönem kazançları gündeme gelmişti. Çift boşanırken, kazandıkları parayı yarı yarıya bölüştüklerini söylemişti.

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