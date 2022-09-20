Göksel köyünü özledi

Pandemi sonrası şehir hayatına geri dönen Göksel, yaşadığı köyden yeni kareler yayınladı.

Koronavirüs pandemisinde İstanbul'daki evini terk edip köy hayatına geçiş yapan şarkıcı Göksel şimdilerde Fethiyeli günlerine özlem duymaya başladı.

Kuzulu poz

Fethiye'de yaşadığı köyden sık sık paylaşımlarda bulunan Göksel, son olarak o günlerden karesini takipçileri ile paylaştı.

Göksel, kuzularla olan fotoğrafını özlemle hayranlarının beğenisine sundu.