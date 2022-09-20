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Göksel köyünü özledi
Pandemi sonrası şehir hayatına geri dönen Göksel, yaşadığı köyden yeni kareler yayınladı.
- Haber Merkezi
- 20.09.2022 - 15:30
- Güncelleme : 20.09.2022 - 15:32
Koronavirüs pandemisinde İstanbul'daki evini terk edip köy hayatına geçiş yapan şarkıcı Göksel şimdilerde Fethiyeli günlerine özlem duymaya başladı.
Kuzulu poz
Fethiye'de yaşadığı köyden sık sık paylaşımlarda bulunan Göksel, son olarak o günlerden karesini takipçileri ile paylaştı.
Göksel, kuzularla olan fotoğrafını özlemle hayranlarının beğenisine sundu.