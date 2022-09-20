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    Göksel köyünü özledi

    Pandemi sonrası şehir hayatına geri dönen Göksel, yaşadığı köyden yeni kareler yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 15:32
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    Göksel köyünü özledi

    Koronavirüs pandemisinde İstanbul'daki evini terk edip köy hayatına geçiş yapan şarkıcı Göksel şimdilerde Fethiyeli günlerine özlem duymaya başladı.

    Kuzulu poz

    Fethiye'de yaşadığı köyden sık sık paylaşımlarda bulunan Göksel, son olarak o günlerden karesini takipçileri ile paylaştı.

    Göksel, kuzularla olan fotoğrafını özlemle hayranlarının beğenisine sundu.

    Göksel köyünü özledi #1

    Göksel köyünü özledi #2


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