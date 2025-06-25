Gonca Vuslateri aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı! Kare çok beğenildi

Şimdilerde Hayat Leyla Aşk dizisinde yer alan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, Mart 2024'te bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı Levent Bey ile nikah masasın oturmuştu.

Ünlü oyuncu, aynı yıl 26 Nisan'da kızları Asya'yı kucağına almıştı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından aile pozunu yayınladı.

GONCA'NIN AİLESİ

Ünlü isim, Instagram hesabından eşi ve minik kızıyla birlikte yeni bir paylaşım yaptı. Kucağında minik kızıyla poz veren Vuslateri ve eşinin mutlu evliliği dikkat çekti. Ünlü çiftin aile pozu kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.