Gonca Vuslateri: Seks düşkünü bir kadın değilim

Ayak fetişi olduğunu söyleyen Gonca Vuslateri, konuk olduğu programda kendini anlattı.

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Eve gelen herkesin ayağına bakıyor

Kendini anlatan Vuslateri ayak fetişi olduğunu itiraf etti. Ayakları çok etkileyici bulduğunu söyleyen oyuncu "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım" itirafında bulundu.

Gonca Vuslateri "Cinsel yönelimini sorguladığın hiç oldu mu?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi ve ekledi:

"Kadına da aşık olabilirim"

"Eşcinsel konusunu öğrendiğimde kendimi ilk sorduğum şey, ben öyle miyim? Kendime sordum. Ben erkekleri çok seviyorum onlardan etkileniyorum ama ileride bir gün kalbimi bir kadın fethetse bunun hesabını kimseye vermem.

"İyi bir sevişme insanı değilim"

Çok seks düşkünü bir kadın değilim. Esprisini çok severim ama çok sevdalı değilim. İyi bir sevişme insanı değilim"