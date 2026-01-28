Gonca Vuslateri'nden saç örme akımına: Salak salak şeyler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye hükümeti SDG/YPG'ye operasyon için düğmeye bastı, tam entegrasyondan yana olan ABD destek verdi; Arap aşiretleri, SDG'yi karşılarına alarak hükümetten yana tavır aldı...

Hal böyle olunca SDG; Kamışlı, Haseke ve Aynelarab'a (Kamışlı) kadar çekildi.

Bu süre içinde sert çatışmalar yaşandı.

Suriye hükümetine bağlı bazı silahlı grupların, öldürülen kadın SDG militanlarının örgülü saçlarını kestiği iddia edildi.

DEM PARTİ'DE SAÇ ÖRME AKIMI

Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması ile birlikte Türkiye'de de DEM Parti, bir protesto akımı başlattı.

DEM Milletvekili Pervin Buldan, saçlarını ördüğü bir video çekerek X'ten yayınladı. Akıma diğer partililer ve DEM parti destekçisi bazı sanatçılar da katıldı.

Akıma katılanlar arasında Pervin Buldan, Belçim Bilgin ve DEM Partili bazı milletvekilleri var.

GONCA VUSLATERİ'DEN TEPKİ GELDİ: SALAK SALAK İŞLER

Ünlü oyuncu, “Ne saçma hareket ya. Günlerdir okuyorum. Birileri de çıkmış ‘kardeşim bu insan saçını ördü’ diye izah ediyor. Örmeyen de vay hain. Ören bayanlar topluluğu… Salak salak işler.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BİTMEDİ KADINLARA YAPTIĞINIZ"

Kadınlar üzerinden yürütülen kampanyalara karşı olduğunu vurgulayan Vuslateri, “Bu memlekette kim memleketini çok seviyorsa zaten saçkıran olmuştur. Bitmedi kadınlara yaptığınız.” ifadelerini kullandı.

Ailesinin asker kökenli olduğunu da hatırlatan oyuncu, konunun kendisi için hassas olduğunu belirterek şu sözlerle devam etti:

"BENİM AİLEM ASKER"

“Benim sülalem asker. Sülalem… Şu konuları konuşmak bile ağrıma gidiyor. Hiç utanması yok mu bu ‘yuuutubır’ suratsızlarının, sıfatında yaşam belirtisi olmayanların konuşmaya?

Hissettiğim yabancılaşmanın, gördüklerime alışmamın (kabul etme değil- ‘bunu gördüğümden’) tarifi yokken ‘politik duruş’ ne demek bilmiyorum.. Saçımı başımı da rahat bırakın. Her zıkkımda kadın uzuvlarına koşmayın."