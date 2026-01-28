Özgü Kaya'dan yeni paylaşım: Köyümüzde romantik anlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birçok favori yapımda rol alan ünlü oyuncu Özgü Kaya, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Popçu Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla dikkat çeken ünlü isim, şimdi de son pozlarıyla beğeni topladı.

SETE ZİYARET

Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'nın Ayvalık-Akçay'da devam eden dizi setini ziyaret etti.

Set arasında birlikte vakit geçiren ikili, köy ortamında bir eşekle verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"KÖYÜMÜZDE ROMANTİK ANLAR"

Çift, yaptıkları bu paylaşımı; "Köyümüzde romantik anlar" notuyla yayımladı. Ünlü çiftin pozları, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.