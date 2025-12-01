Göndermeler bitmiyor! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'ten dikkat çeken gönderme

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki kriz, her geçen gün daha da büyüyerek devam ediyor.

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığından şüphe ettiğini öne sürerek vesayet davası açmıştı.

Ancak mahkeme, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in akli ve fiziki sağlığının yerinde olduğuna karar vermişti.

"DOSTLUK GÖLGE GİBİ"

Tatlıses, daha sonra bir süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın ardından Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takıldı.

Sosyal medya hesabından sık sık babasına göndermeler yapan Ahmet Tatlıses'ten yeni paylaşım geldi. Instagram hesabından kendi fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Şimdinin devrinde dostluk gölge gibi. Sözünde duran da gece kadar az. O yüzden kimseye fazla yaslanmayacaksın. İnsan önce kendine güvenecek. Kendi duruşunu koruyacak. Çünkü bu devirde ışığı bile kendi içinde yakmayanın yolu karanlıkta kalır. İyi haftalar. Bu devrin en büyük yanılgısı da budur. İnsanlar söz verir, duruşu yetmez."